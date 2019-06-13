Шелехов, Иркутская область, 13 июня, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В иркутском городе Шелехове вот уже вторые сутки не могут справиться с коммунальной аварией. Без воды остались 50 тысяч человек. Причина тому — обрушившийся коллектор. Как сообщают «Вести-Иркутск», отключение воды — мера вынужденная, иначе отходы из переполненной системы могли пойти в обратном направлении.

suju Без воды

Как пояснил мэр Шелехова Сергей Липин, канализационный коллектор обрушился из-за износа конструкции: верхняя часть трубы обветшала и провалилась внутрь, перекрыв отток канализации всего города. По словам коммунальщиков, аварию ликвидируют круглосуточно, но поскольку котлован находится на узком участке между двумя дорогами, подобраться туда можно только на одном экскаваторе и работать с ювелирной точностью: рядом с коллектором трубы теплопровода и кабели связи.

Тем временем до устранения аварии воду потребителям решено давать всего на шесть часов в сутки (по три часа утром и вечером). Дефицит питьевой воды наблюдается и в магазинах.

«Полностью всё скупили. Всё, что было, — в пятилитровой, десятилитровой, «трёшки» и «полторашки». Полностью всё вынесли», — пояснила продавец одной из торговых точек Татьяна Коновалова.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой. По данным неназванного источника «Вестей», авария до сих пор не ликвидирована, есть вероятность обрушения дороги и федеральной трассы.

Напомним, Шелехов — небольшой город в Иркутской области, расположенный на берегах рек Иркута и Олхи, в 12 километрах от Иркутска. Свое название город получил в честь купца и мореплавателя Г. И. Шелехова.