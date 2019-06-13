Улан-Удэ, 13 июня, 2019, 09:37 — ИА Регнум. После нескольких дней перерыва в Бурятии вновь начал гореть лес. За прошедшие сутки огнеборцы тушили шесть лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июня в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

«В результате ликвидировано четыре лесных пожара в Заиграевском, Прибайкальском, Хоринском районах Бурятии и в пригороде Улан-Удэ. Общая площадь, пройденная огнем, составила 116 гектаров. На тушении работало 272 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и леспользователей, также было задействовано 60 единиц лесопожарной и тяжелой техники», — отмечают в агентстве.

Ещё два пожара в Заиграевском и Прибайкальском районах пока потушить не удаётся. Их общая площадь на утро 13 июня составила 310 гектаров. Добавим также, что в течение нескольких дней в начале июня лесные пожары вообще не происходили, либо пожарные тушили небольшие возгорания.

Для контроля лесопожарной обстановки специалисты РАЛХ совместно с МВД по Бурятии организовали патрулирование лесов в районах республики. Всего с начала 2019 года проведено более 12 тыс. рейдов, рассмотрено 744 административных дела, а сумма наложенных штрафов составила около 2,75 млн рублей.

Тем не менее добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу лета общая площадь, пройденная пожарами в Бурятии, достигла 56 тыс. гектаров. Это почти втрое больше показателей аналогичного периода 2018 года. На территории республики с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры за пределами специально оборудованных мест, выжигать прошлогоднюю траву, мусор, а также проводить пожароопасные работы в границах сел и городов.

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