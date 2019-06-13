Москва, 13 июня, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 13 июня, во многом может стать очень показательным для рубля моментом. После выходного дня (12 июня) в России возобновятся торги на финансовых площадках, но, в отличие от предыдущих уверенных недель, российской валюте в ближайшие дни придется продемонстрировать свою устойчивость без допинга со стороны российского Минфина, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

ИА REGNUM Рубль

«Дело в том, что на этой неделе согласно расписанию, представленному на сайте Минфина России, не будут проводиться аукционы по размещению ОФЗ, это значит, что рубль до следующей среды остается без поддержки и на него в полной мере начинают влиять внешние события.

Можно даже сказать, что это своего рода окно возможностей, как позитивных, так и негативных, в котором происходящее на глобальных рынках становится определяющим», — пояснил эксперт.

К сожалению, 12 июня новостной фон для российской валюты значительно ухудшился. Во-первых, вчера было зафиксировано падение цен на нефть более чем на 2%, во-вторых, фондовые индексы также продемонстрировали снижение.

«И наконец, в-третьих, американский президент Дональд Трамп вчера заявил о рассмотрении им вопроса по введению санкций против «Северного потока — 2». Всё это говорит о том, что рубль может ждать сильное давление, которое отправит его к доллару США ниже отметок в 65,00−65,50 и к евро ниже 73,80−74,30», — считает Быков.

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