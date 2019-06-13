Москва, 13 июня, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернет-магазинах. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Rospotrebnadzor.ru Рекомендации гражданам: как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете

Так, среди признаков потенциально опасного интернет-магазина — цена на товары существенно ниже, чем в других. Также в таких магазинах отсутствует курьерская доставка и самовывоз, отсутствие контактной информации о продавце и истории магазина.

Читайте также: Поможет бороться с мошенниками: о запрете оформления займов в интернете

Кроме того, о потенциально опасном интернет-магазине говорят неточности и несоответствия в описании товаров, чрезмерная настойчивость менеджеров и требования предоплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России пользователи сети выявили новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники выманивают данные у владельцев банковских карт. Так, пользователям предлагают принять участие в «беспроигрышных лотереях» или опросах за вознаграждение.

Читайте подробнее: СМИ узнали о новой схеме мошенничества в интернете