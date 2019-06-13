Рабочий посёлок Черлак, Омская область, 13 июня, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Омской области прокуратура Черлакского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту возникновения лесного пожара, причинившего лесному фонду ущерб в размере более 4,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июня в прокуратуре Омской области.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

По данным ведомства, пожар произошёл 5 мая 2019 года в Большеатмасском участковом лесничестве на территории Черлакского района. Причина — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. В результате огонь повредил лесные насаждения общей площадью 40,4 га.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области 9 июня был снят особый противопожарный режим, который действовал с 26 апреля.