Москву возмутил шантаж Киева, Западную Сахару хотят «скрыть»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Европарламенте провалилась идея «большого антиевропейского альянса»;
- В Западной Сахаре пульсирует конфликт без войны и без мира;
- В Госдуме возмущены шантажом главы МИД Украины;
- Владимир Путин считает, что Токаев продолжит развивать отношения с Россией;
- Электронные дипломы о высшем образовании появятся в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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