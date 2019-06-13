Джакарта, 13 июня, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Индонезии гражданину из России были предъявлены обвинения в контрабанде орангутана, сообщает Antaranews.

Орангутанг

«Запрещено содержать, владеть и перевозить охраняемых в стране животных», — заявил прокурор Маде Суарджа Теджа Буана в Денпасаре на острове Бали 12 июня.

Издание отмечает, что за эти действия российскому гражданину были предъявлены обвинения по двум статьям. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф в сто млн индонезийских рупий (около $7 тыс.).

Напомним, дело началось, когда обвиняемый прибыл в терминал вылета международного аэропорта в Тубане и прошел зону досмотра. На предварительном осмотре в багаже обвиняемого был обнаружен шевелящийся объект. Чемодан попросили вскрыть и там обнаружили обезьяну в бессознательном состоянии. За свои действия подсудимый был немедленно задержан. Обвиняемый утверждал, что животное принадлежит не ему, а его другу.