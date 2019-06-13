Махачкала, 13 июня, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Сразу два новых заместителя появились у министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Ими назначены Магомед Шапиев и Эмин Шайхгасанов. Распоряжение об этом подписал премьер республики Артём Здунов, передаёт 13 июня корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Шапиев в 2005 году был назначен замруководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Дагестану. С 2008 по 2009 годы трудился на посту помощника руководителя Волго-Каспийского территориального управления Госкомрыболовства. В 2010 году его назначили заместителем председателя дагестанского комитета по ветеринарии, а в 2013 году — первым заместителем. После ликвидации ведомства в 2018 году, его функции были переданы минсельхозпроду, где было создано управление по ветеринарии, которое возглавил Шапиев.

Шайхгасанов в 2018 году стал одним из победителей прошедшего в Дагестане кадрового конкурса управленцев, после чего его назначили начальником управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации минсельхозпрода республики. В своей трудовой биографии он также имеет период работы первым заместителем главы Камызякского района Астраханской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник управления экономики, финансов и конкурсных процедур министерства образования и науки Дагестана Тагир Кудаев был переведён на должность статс-секретаря — заместителя министра.