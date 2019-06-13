Пермь, 13 июня, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Пермском крае ЕГЭ по литературе, географии и математике на 100 баллов сдали 25 человек. Однако не обошлось и без аутсайдеров, которые не смогли преодолеть минимальный порог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Kremlin.ru ЕГЭ

ЕГЭ по литературе сдавал 771 выпускник, шесть экзаменовавшихся получили наивысший балл. Это выпускники школ Перми, Соликамска, Частинского муниципального района. Не преодолели минимальную границу в 32 балла 12 человек. В среднем участники набрали 67 баллов.

В ЕГЭ по географии приняли участие более 600 выпускников. Максимальное количество баллов набрали девять человек в Перми, Березниках, Лысьве. Не преодолели минимальную границу в 37 баллов три человека. Средний балл составил 68.

В экзамене по математике базового уровня приняли участие более 4500 человек. Неудовлетворительную оценку получили менее 3% выпускников, более 80% получили «4» и «5». Сдать профильную математику решили более 6800 человек. Не преодолели минимальную границу в 27 баллов примерно 4%. 100 баллов по предмету набрали 10 человек в Перми, Березниках и Чайковском.

«Предварительные результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ. Небольшой прирост среднего балла отмечается по профильной математике, но окончательные выводы пока делать рано. Впереди резервные дни основного периода», — отметили в министерстве образования и науки Пермского края.

По данным ведомства, основной период государственной итоговой аттестации проходит в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев и происшествий. Никто из участников не был удалён из аудитории за шпаргалки или использование мобильных телефонов. Однако находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение. Так, пермские онлайн-наблюдатели заметили, как в одном из пунктов проведения экзамена участник передавал другому свой экзаменационный бланк для проверки, что строго запрещается. Результаты нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы. Пересдать экзамен и получить аттестат об основном общем образовании школьники смогут осенью.