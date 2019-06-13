Махачкала, 13 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями предстанет перед судом бывший сотрудник министерства строительства и ЖКХ Дагестана. Он поспособствовал переселению граждан в аварийное жильё, вместо благоустроенного, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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В 2017 году обвиняемый работал ведущим специалистом отдела по надзору за строительством в городах Махачкала и Каспийск. Установлено, что он составил акт проверки и заключение, в которых умышленно не указал имеющиеся нарушения, допущенные при строительстве компанией «Гранит» многоквартирного дома, который предназначался для переселения граждан из ветхого жилья. При этом он также знал, что данная организация аффилирована с министром строительства и ЖКХ республики.

«Указанные незаконные действия повлекли существенное нарушение прав граждан, которые должны были переселиться в благоустроенные жилые помещения, однако были вынуждены проживать в аварийных домах, ввиду незавершения строительных работ на указанном объекте», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Дагестане был выявлен факт хищения из бюджета порядка 386 млн рублей при реализации программы переселения из ветхого жилья в 2016—2017 годах. Одним из обвиняемых по данному делу проходит бывший министр строительства и ЖКХ региона Ибрагим Казибеков.

Следствие полагает, что в 2016 году он при покровительстве экс-премьера Абдусамада Гамидова умышленно завышал стоимость квадратного метра жилья почти на 10 тысяч рублей. Казибеков скрылся от следствия и с середины марта 2018 года находится в розыске.

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