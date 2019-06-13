Украина, 13 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Закарпатье погибли пять человек, включая двух лесорубов. Об этом сообщило 12 июня информационное агентство УНН со ссылкой на Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Сель

В результате непогоды образовался селевой поток высотой пять метров. Он снёс двух работников лесхоза 1991 и 1964 годов рождения, а также трёх жителей села Тарасовка.

По факту гибели людей открыто уголовное производство. Полиция расследует несчастный случай.

Напомним, на Западной Украине ведётся активная вырубка лесов. Отсутствие деревьев является главной причиной образования селей в горах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году британская организация Earthsight опубликовала исследование, в котором отметила взрывной рост импорта украинской древесины в Европу. Украинский лес на 40% вырублен незаконно, подсчитали эксперты.

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