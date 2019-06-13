Эр-Рияд, 13 июня, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Представитель арабской коалиции, осуществляющей интервенцию в Йемен, Турки аль-Малки заявил, что будут предприняты меры против ракетной атаки хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Об этом 13 июня сообщает Al Jazeera.

Армия Саудовской Аравии

«Ракетный удар доказывает, что хуситские повстанцы получили новейшую боевую технику от Ирана», — подчеркнул аль-Малки, пригрозив серьезными ответными мерами.

Как передавало ИА REGNUM, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вторглась в Йемен в 2015 году, в результате регулярных бомбардировок в стране постоянно гибнут мирные граждане.

Представители ООН не раз обвиняли Эр-Рияд в военных преступлениях, наиболее резонансным случаем было убийство 200 мирных граждан во время похоронного шествия.