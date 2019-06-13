Москва, 13 июня, 2019, 08:46 — ИА Регнум. 14−15 июня президент России Владимир Путин посетит Душанбе (Таджикистан). Он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Главная тема совещания — вопросы обеспечения региональной безопасности и борьбы с новыми угрозами.

Будет обсуждаться ситуация в Афганистане, Сирии, Иране и на Корейском полуострове.

Кроме того, участники саммита СВМДА внесут предложения по расширению сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Киргизия).

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