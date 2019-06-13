Вашингтон, 13 июня, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов дали два года американским компаниям на исполнение запрета на ведение бизнеса с китайской компанией Huawei, сообщает 13 июня Reuters.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Отмечается, что об этом говорится в письме и. о. административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Войта в профильный комитет сената.

В письме говорится, что ранее Конгресс США дал ясно понять важность исполнения закона и определенного в нем двухлетнего периода, а возглавляемое Войтом ведомство будет придерживаться этого срока.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года министерство торговли США ввело экономические санкции против Huawei. В Вашингтоне считают, что компания представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Отметим, что сотрудничество с китайской компанией уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

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