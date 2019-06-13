Мадрид, 13 июня, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» обновил свой рекорд по затратам на новых игроков за одно трансферное окно. Об этом сообщается на сайте клуба.

Бейсболка «Real Madrid»

В нынешнее межсезонье «Реал» уже купил нескольких футболистов на общую сумму €303 млн. Среди них Эден Азар, перешедший из «Челси» за €100 млн, а также Лука Йович («Айнтрахт», €60 млн), Эдер Милитао («Порту», €50 млн), Ферлан Менди («Лион», €8 млн) и Родриго («Сантос», €45 млн).

«Реал» побил свой рекорд по трансферам 2009 года, когда провёл трансферы Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Рауля Альбиоля, Альваро Негредо, Альваро Арбелоа и Эстебана Гранеро за €258,5 млн.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Реал» занял третье место в чемпионате Испании и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Во второй половине сезона команду вновь возглавил Зинедин Зидан, под руководством которого «Реал» стал чемпионом Испании и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

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