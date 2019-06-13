Красноярск, 13 июня, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Восемь выпускников из Красноярского края написали ЕГЭ по профильной математике на высший балл. Об этом ИА REGNUM 13 июня сообщили в краевом министерстве образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Математика

«Это лучший результат в регионе за последние 10 лет», — подчёркивают краевые власти. В 2018 году по этому предмету был один высший результат.

Среди стобалльников этого года — пять человек из Красноярска, при этом четверо из них — выпускники специализированных классов, подчеркнула министр образования края Светлана Маковская.

Также по 100 баллов получили двое выпускников краевой Школы космонавтики для одаренных детей (Железногорск) и ученик зеленогорского лицея №174.

Всего в крае профильную математику в этом году написали 7637 человек. Более 80 баллов получили 336 выпускников (4,4%). Не смогли набрать минимальное количество баллов 6,4% учащихся. У них будет возможность пересдать предмет в резервные сроки при положительном результате по русскому языку.

Напомним, ЕГЭ по литературе на высший балл написали 18 выпускников Красноярского края. ЕГЭ по географии в регионе на 100 баллов написали два человека. Максимальный результат по базовому ЕГЭ по математике, который оценивался по пятибалльной шкале, показали 2892 красноярских выпускника.

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