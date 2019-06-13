Ханчжоу, Китай, 13 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Новый прямой авиарейс был запущен между столицей провинции Чжэцзян городом Ханчжоу на востоке Китая и итальянской столицей Римом, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Tyg728 Аэропорт Сяошань. Ханчжоу

Рейс будет осуществляться авиакомпанией Air China трижды в неделю — по средам, пятницам и субботам самолетами Airbus A330−200. Исходящий рейс будет вылетать из Ханчжоу в 0:25 по местному времени и прибывать в Рим в 6:55 по местному. Обратный рейс будет покидать Рим в 13:05 по местному времени и добираться до Ханчжоу в 6:30 по местному на следующие сутки.

Новый рейс стал первым для Air China прямым до Рима и четверым прямым пассажирским маршрутом между Международным аэропортом Сяошань города Хачжоу с городами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, между столицей китайской провинции Хунань городом Чанша и столицей Кении Найроби был запущен прямой авиарейс под управлением китайской авиакомпании China Southern Airlines.