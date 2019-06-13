Касесе, Уганда, 13 июня, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Два жителя Уганды погибли от вируса Эбола. Всего в стране зафиксировано 10 случаев заражения, передает Daily Monitor Uganda.

Scientific Animations Модель вируса Эбола

Среди погибших — пятилетний мальчик. Он скончался вечером 11 июня в больнице общего профиля Бвера, где был создан специальный изолятор для лечения пациентов с Эболой. Бабушка мальчика также умерла, по информации врачей. Среди других заразившихся — трехлетний младший брат погибшего.

Вспышка Эболы, опустошавшая соседнюю ДР Конго в течение последнего года, во вторник, 11 июня, была подтверждена в западном пограничном районе Уганды — Касесе.

Министр здравоохранения Джейн Рут Асенг заявила, что еще семь человек, среди них двое мужчин, две женщины и шестимесячный ребенок, которые приехали из ДР Конго, находятся в изоляторе больницы Бвера.