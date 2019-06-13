Астана, 13 июня, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Алтай Кульгинов назначен акимом (мэром) Нур-Султана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 июня в пресс-службе главы государства.

Astana.gov.kz Касым-Жомарт Токаев и Алтай Кульгинов

Ранее Кульгинов занимал должность акима (главы) Западно-Казахстанской области. С 4 апреля 2013 года по 26 марта 2016 года был мэром Уральска. Работал также заместителем акима Западно-Казахстанской области.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1975 года в КазССР. С 2001 по 2008 работал на различных должностях в министерстве юстиции, генеральной прокуратуре Казахстана и агентстве государственной службы.

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