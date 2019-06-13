Москва, 13 июня, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В Москве уровень бедности составляет 7,2%, заявил в интервью «Российской газете» глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы бедноты

По его словам, речь идет о людях, которые проживают на доходы ниже прожиточного минимума (в среднем 16 463 рубля).

Согласно данным Росстата, добавил чиновник, в эту категорию попадают в основном семьи с двумя детьми и пенсионеры, несмотря на то, что доход последних составляет минимум 17,5 тыс. рублей.

«Но если бабушка или дедушка проживают одной семьей с детьми и тремя внуками, скажем, то вполне могут оказаться за чертой бедности», — сказал Петросян.

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Всего адресную помощь получают более 500 тыс. жителей Москвы в год. Речь идет о продуктовой, денежной и вещевой, в виде товаров длительного пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 2018 год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек. По ее словам, общее число граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% от всего населения страны.

Отметим, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о наличии в стране 19 млн бедных людей.

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