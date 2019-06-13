Польша пугает мнимым вторжением РФ, США переименовали Киев: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Президент Польши считает, что поляки превосходят Россию;
- Название украинской столицы в международной базе будет изменено;
- Путин верит в восстановление отношений между Россией и Украиной;
- «Желтые жилеты» освистали губернатора Архангельской области;
- Медики Пензы планируют возобновить «забастовку».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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