Киев, 13 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Через год на Украине могут снять запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, заявил лидер президентской партии «Слуга народа», член команды президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщило 12 июня издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«Рынок земли нужно будет открывать. Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться», — рассказал он.

Разумков рассказал, что сейчас члены команды Зеленского работают над законодательными изменениями, которые учтут как интересы страны, так и интересы собственников земли.

Он также заявил о необходимости провести аудит земли, выяснить в чьих руках находится та или иная земля.

На вопрос журналиста о возможных сроках введения рынка земли, Разумков ответил:

«Для меня это год».

Напомним, в 2001 году Верховная рада Украины приняла решение о запрете продажи и дарения земли до момента принятия Земельного кодекса Украины. Этот запрет постоянно продлевался и будет действовать до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман изложил своё видение рынка земли. По его словам, землю на Украине должны иметь право купить только граждане страны, не более 200 га в одни руки. Фермерские хозяйства должны иметь не более 400 га земли.

Читайте также: Премьер-министр Украины выступил за «разумное внедрение рынка земли»