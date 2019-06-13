Берлин, 13 июня, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Российская противоракета ПРС-1М, созданная на случай возможной ядерной войны и предназначенная для защиты Москвы и других городов, является «оружием Судного дня». Об этом пишет немецкий журнал Stern.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

«ПРС-1М — настоящее оружие Судного дня, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отмечает автор статьи.

По его мнению, в настоящее время Россия, по всей видимости, занимает лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия. Так, противоракета ПРС-1М, развивающая скорость примерно до 14 500 км в час, является самой быстрой ракетой в мире, считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в феврале 2018 года Минобороны РФ успешно испытало на казахстанском полигоне Сары-Шаган модернизированную ракету ПРС-1М.

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