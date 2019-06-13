* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 13 июня, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака ликвидировали трех боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации в провинции Киркук, об этом 12 июня сообщает Kurdistan.ru.

Alhurra.com Иракские солдаты после боя

Террористы были уничтожены благодаря информации, полученной от разведки. Спецоперация по ликвидации преступников прошла в деревне Алаф. Силовики обнаружили тайник с оружием террористов.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики по-прежнему сохраняют высокую активность и совершают регулярные нападения на мирных граждан.