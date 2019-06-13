Томск, 13 июня, 2019, 07:23 — ИА Регнум. В Советском районе Томска суд вынес обвинительный приговор троим подросткам (15−17 лет) за жестокое избиение случайного прохожего. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Томской области.

Подростки

По данным ведомства, инцидент произошёл в июле 2018 года. Компания подростков в вечернее время стояла возле подъезда одного из многоквартирных домов. Мимо прошли двое мужчин, один из которых ответил отказом на просьбу подростков дать закурить. Когда этот мужчина проводил друга и вернулся обратно, подростки встретили его и стали избивать втроём. Они били мужчину руками и ногами, нанося удары по различным частям тела. В результате пострадавший получил разрыв селезёнки и желудка, оскольчатый перелом бедренной кости и другие травмы.

В суде двое злоумышленников признали вину частично. Они заявили, что пострадавший изначально сам хотел их избить. Самый молодой подсудимый заявил, что от его ударов пострадавший не мог так тяжело пострадать. Однако гособвинитель, предоставив доказательства, убедил суд в виновности подростков. Учитывались и их отрицательные характеристики с места учебы.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от двух до четырёх лет в воспитательной колонии. С подсудимых в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в сумме 250 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске в апреле 2018 года группа подростков напала на пожилого мужчину и закидала его камнями.

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