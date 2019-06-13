Казань, 13 июня, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Столица Татарии станет первым городом в России, где появится полный цикл обращения с отходами. Трёхсторонний меморандум для создания современной системы, которая включает контейнеры во дворах, фандоматы в торговых центрах, мусоросортировочную станцию и развитие производств переработки, подписали руководитель ОАО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и мэр Казани Ильсур Метшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Напомним, с 1 января 2019 года Татария, как и многие регионы России, перешла на новый формат обращения с отходами. «Мусорная» реформа привела к разделению республики на две зоны, которые были переданы региональным операторам — ООО «УК «ПЖКХ» (западная зона) и ООО «Гринта» (восточная зона). Соглашения с ними заключены на десять лет. После старта новых правил изменились тарифы для потребителей: тариф по многоквартирным домам — 71,95 рубля, по индивидуальным жилым строениям — 78,05 рубля. По данным министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, в регионе ежегодно образуется 1,163 млн тонн, или 12 млн 443 тыс. кубов твёрдых коммунальных отходов. Их размещают на полигонах, но среди планов есть и строительство в Зеленодольском районе мусоросжигательного завода, планы по которому вызвали бурный протест жителей. Активистам даже удалось оспорить в Верховном суде РФ территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в части строительства объекта. Решение на сегодня оспаривается властями. Оператором проекта по возведению завода должно стать ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», аффилированное с Ростехом и учреждённое ООО «РТ-Инвест Финанс».

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12 июня 2019 года в Казани состоялось подписание значимого документа для сферы обращения с отходами. В рамках договорённостей с ОАО «РТ-Инвест» и Российским экологическим оператором в Казани должны создать инновационную систему сбора и утилизации отходов. Во дворах планируется обустроить контейнеры заглубленного типа, которые позволят вести учёт собранных и вывезенных отходов с переходом на их фактическую оплату. Также в торговых центрах планируется установка аппаратов для приёма тары из-под напитков (фандоматов). Договорённости включают и создание ещё одной мусоросортировочной станции, а также развитие производств для переработки разных видов отходов. На сегодня, по данным мэрии, 54% дворов уже оснащены контейнерами для раздельного сбора мусора. Соответствующий пилотный проект стартовал в столице республики год назад — было создано 109 контейнерных площадок Авиастроительного района, где разместили 428 контейнеров для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов.

По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, побывавшего на площадках с контейнерами, увиденное его впечатлило:

«То, что мы увидели, является одной из лучших практик на территории страны — и по качеству исполнения, и по технологическому сопровождению. И эта система распространяется не только на места образования отходов во дворах, но и на образовательные учреждения».

Инвестором по контейнерам заглубленного типа в рамках меморандума станет «Российский экологический оператор». Известно, что уже идёт подбор участков. Также пока неизвестно, где разместят и новую мусоросортировочную станцию — участок ещё не выбран.