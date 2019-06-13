Лос-Анджелес, США, 13 июня, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Спасая домашнего питомца, 50-летний житель Калифорнии бросился на медведицу с детенышем, за что был укушен хищником, сообщает 12 июня телеканал KTLA.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из дворов на медвежонка напала собака. Медведица кинулась на защиту детеныша, однако, видя, что питомцу грозит опасность, к месту событий прибежал хозяин дома и ударил медведицу ногой. В ответ медведица поцарапала мужчину и укусила за колено.

В настоящее время мужчина госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает. Собака также уцелела.

Напомним, численность популяции медведей в Калифорнии одна из самых высоких в Соединенных Штатах. Местные жители периодически сталкиваются с опасными хищниками. Местные СМИ и федеральные службы распространяют «правила сосуществования» с медведями и другими дикими животными.