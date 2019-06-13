Красноярск, 13 июня, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае в авиационной и наземной зонах на утро 13 июня зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 6321 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Большая часть пожаров действует в труднодоступной зоне. В министерстве заверили, что угрозы населённым пунктам нет. Четыре пожара на площади 6240 га локализованы. Тушат возгорания 239 человек с применением 12 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 29,2 га в пяти районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае действовало восемь лесных пожаров на площади 6157 га.