Посёлок Анатольская, Свердловская область, 13 июня, 2019, 06:09 — ИА Регнум. В Свердловской области названа предварительная причина пожара, жертвами которого стали двое взрослых и четырёхлетний мальчик. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Пожар

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Но точную причину устанавливают эксперты. Известно, что признаков насильственной смерти на телах погибших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в коллективном саду «Дачник-1» рано утром 12 июня. При тушении были найдены тела трёх человек. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.