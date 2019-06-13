Синин, Китай, 13 июня, 2019, 06:07 — ИА Регнум. В провинции Цинхай на северо-западе Китая стартовал пятнадцатидневный проект поставки «чистой энергии» после успешного завершения девятидневного проекта в 2018 году, сообщили в компании State Grid Qinghai Electric, передает 12 июня агентство Синьхуа.

Солнечная энергетика

Провинция планирует использовать только экологически чистые источники энергии для производства электричества с 9 по 23 июня в рамках кампании по продвижению «зеленой энергетики».

Цинхай является место истока трех ключевых рек Китая — Хуанхэ, Янцзы и Ланьцан, в связи с чем здесь хорошо развита гидроэнергетика и солнечная энергетика.

В 2018 году с 20 по 28 июня провинция питалась только исключительно от возобновляемых источников энергии, включая ветровую, солнечную и водяную.

Согласно тринадцатому пятилетнему плану провинции, Цинхай увеличит мощность солнечных и ветровых генераторов до 35 млн киловатт к 2020 году. Поставки же 110 млрд кВт/ч «чистой энергии» ежегодно в центральные и восточные части Китая избавляет от необходимости сжигания 50 млн тонн угля.