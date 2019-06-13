Нанкин, Китай, 13 июня, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Международный фестиваль раков стартовал 12 июня в уезде Сюи «раковой провинции» Китая Цзянсу, сообщает агентство Синьхуа.

Раки

Мероприятие продлится до 21 июня и предложит его посетителям разного рода мероприятия, включая праздник раков, соревнования по варке раков, музыкальные концерты и фестивали народных обычаев.

Кроме того, мероприятия в рамках фестиваля пройдут в Великобритании и Нидерландах с июля по сентябрь текущего года, где соберутся любители раков, чтобы обменяться знаниями о культуре их приготовления и связанных с ними обычаями.

По официальным данным, объем производства раков в уезде Сюи достиг 13,9 млрд юаней (около $2 млрд) в 2018 году. Более 100 тыс. человек в уезде так или иначе вовлечено в сферу добычи, переработки и продажи раков.

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