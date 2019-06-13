Москва, 13 июня, 2019, 05:24 — ИА Регнум. В рамках введения экономических мер по стимуляции эмиссии углекислого газа России необходим углеродный налог. На первых порах налог может быть минимальный, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает 13 июня РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Один из самых непопулярных российских деятелей напомнил, что вопросы, связанные с контролем выбросов, обсуждаются в правительстве РФ в рамках плана действий по ратификации Парижского соглашения.

Несмотря на то, что вопрос об углеродном налоге довольно сложный, решать его нужно, считает Чубайс. Поскольку иначе в недалеком будущем наши товары могут потерять европейский рынок сбыта.

Евросоюз принял ряд решений, согласно которым импортируемые в ЕС товары будут облагаться дополнительным налогом в том случае, если при их производстве будет превышен показатель предельного выброса СО 2 .

«Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов — мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», — пояснил Чубайс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Парижское соглашение по климату, равно как и предшествующий ему Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1997 г.), являются инструментами экономической войны, работающими против России. Несмотря на то, что на территории России баланс между выбросами и поглощением парниковых газов составляет 8,7 млрд т поглотительного ресурса (в эквиваленте СО 2 ), поглотительную способность российских лесов при расчетах предпочли не заметить.

В настоящее время территория России по факту не только поглощает произведенный российскими предприятиями углерод, но и утилизирует выбросы соседних стран. Но, по замыслу российских либералов, за это Россия должна еще и заплатить.

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Климат, парниковые газы, углеродный налог, ложь и продажа России