Киев, 13 июня, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Распуская Верховную раду, украинский президент Владимир Зеленский должен идти до конца: арестовать ее председателя Андрея Парубия и отменить принятые антинародные законы. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил 12 июня депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Андрей Парубий

«Если это происходит и вы указом распускаете Раду, а я всегда говорил, что там коалиции нет, то вы обязаны сделать и второй шаг, — заявил депутат, — должен быть арестован Парубий, который в течение двух лет с лишним незаконно удерживал власть в стране. Они, получается, узурпировали власть».

Кроме того, нужно отменить те антинародные законы, которые были приняты незаконной властью:

«Надо отменить законы: мовный (языковой — прим. ИА REGNUM ), пенсионный, всё, что напринимали, бредятину эту. …А то получается: да, власть была незаконная, но я всё это признаю, а вот этот кусочек не признаю».

Ранее Рабинович заявлял о том, что Порошеко и Зеленский находятся в одной плоскости, поскольку демонстрируют одинаковое отношение к ряду ключевых моментов: к конфликту в Донбассе, к МВФ.

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