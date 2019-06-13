Верхнеуслонский район, Татарстан, 13 июня, 2019, 04:18 — ИА Регнум. В Татарии в отношении сельского депутата для лишения мандата применили редкую для республики статью. Полномочия народного избранника из Совета Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского района Романа Просвирнина досрочно прекращены с формулировкой «за утрату доверия» и неисполнение обязанностей, предусмотренных законом «О противодействии коррупции». Об этом сообщается в решении председателя совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Утрата доверия

«Прекратить досрочно, в связи с утратой доверия, полномочия депутата Совета Соболевского сельского поселения Просвирнина Романа Ивановича с 11 июня 2019 года за неисполнение обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции», — говорится в решении председателя совета за № 69−288.

В документе уточняется, что принятое решение — это результат рассмотрения протокола президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. Нарушение касалось декларационной кампании, но подробно не сообщается, как именно нарушил обязанность по подаче сведений о доходах депутат.

Из открытых данных известно, что 35-летний Роман Просвирнин избирался от «Справедливой России», и в сентябре 2018 года за него свои голоса отдали 86,95% избирателей. В списке кандидатов Просвирнин фигурировал как замдиректора ООО «СК УНЫШ», также указано, что в 2006 году он окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

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До недавнего времени пункт об утрате доверия в связи с отчётной кампанией в отношении депутатов в регионе применялся редко, хотя нарушения в ходе декларационного периода о доходах выявляли часто. Только за 2017 год при подаче деклараций было зафиксировано 980 нарушений, и ещё 2,5 тысячи выявили надзорные органы в сфере противодействия коррупции. В мае 2018 года на заседании профильной комиссии глава региона Рустам Минниханов заявил, что сложившаяся ситуация «негативно влияет на имидж республики и доверие к власти». Тогда же прозвучало, что в 2017 году были наказаны девять высокопоставленных чиновников уровня министра и вице-премьеров, а в целом к ответственности привлекли 370 государственных и муниципальных служащих — большая часть нарушений касалась технических недочётов. Об уволенных не сообщалось. Между тем 18 чиновников предпочли покинуть посты самостоятельно, но не отчитываться о своих доходах.

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В конце марта 2018 года глава Татарии заявил, что будет лично анализировать данные о доходах глав районов и республиканских ведомств. В 2018 году подать декларации должны были почти 8 тыс. муниципальных служащих.

Напомним, на сегодня на федеральном уровне рассматривается законопроект, который позволит сельским депутатам не отчитываться о своих доходах. На июньской сессии Госсовет РТ поддержал эту инициативу. Если законопроект будет принят, то от обязанности подавать декларации избавят несколько тысяч сельских депутатов, в том числе и тех, кто занимается бизнесом и имеет, судя по декларациям прошлых лет, многомиллионные доходы.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в декабре 2018 года, когда стало известно об инициативе, публично заявлял, что «в деревнях все друг друга знают», и удивлялся «зачем заполнять декларации, использовать чиновничьи бюрократические формы работы?».

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