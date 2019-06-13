Киев, 13 июня, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Решение о замене названия украинской столицы в международной базе с Kiev на Kyiv приняли в совете США по географическим названиям, сообщает 12 июня пресс-служба украинского посольства в США на странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

За соответствующее решение единогласно проголосовали члены совета.

Ранее с предложением заменить в базе транслитерацию русского названия города на украинский аналог поступило от посла Украины в США Валерия Чалого.

В сообщении, снабженном хештегом #KyivNotKiev, говорится о чрезвычайной важности принятого советом решения. Ожидаются, что изменения в базе произойдут 17 июня.

Ранее на Украине утвердили новые правила написания русских фамилий.

Читайте также: Русских на Украине заставят изменить фамилии