Нижний Новгород, 13 июня, 2019, 03:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области уже 45 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Показатель относительно итогов 2018 года улучшился. Первые итоги ЕГЭ огласил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По литературе высший балл получили 29 человек, что на девять больше, чем в прошлом году. По 100 баллов по результатам профильного экзамена по математике досталось 16 выпускникам — это на двое больше, чем в выпуске 2018 года. Также Сергей Злобин отметил рост числа тех, кто, хоть и недобрал до 100 баллов, но входит в список «высокобалльников», набравших от 90 до 100 баллов. Таковых было 190 человек по математике профильного уровня против 44 в 2018 году и 173 по литературе против 81.

По географии и базовой математике итоги остались на прежнем уровне. 14 июня будут оглашены результаты экзаменов по химии и истории, а 20 июня — по русскому языку. Сроки предоставления результатов для 9-х классов по русскому языку и обществознанию были «скорректированы в связи с техническим сбоем», который ранее произошёл в автоматизированной информационной системе «Государственная итоговая аттестация», применяемой в регионе для ГИА-9 в первый раз. Результаты по этим предметам огласят 14 и 15 июня.

Самостоятельно узнать итоги экзаменов выпускники могут через личные кабинеты на портале ЕГЭ.

Напомним, в 2019 году 9-е классы заканчивают 29 575 человек, что на 1,3 тыс. человек больше, чем в прошлом году. А ЕГЭ по 14 предметам будут сдавать более 14 тыс. человек, из которых 12,5 тысячи — выпускники текущего года, свыше 1 тыс. — выпускники прошлых лет и 357 — студенты профессиональных образовательных организаций из муниципалитетов и городских округов области.