Белград, 13 июня, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Площадкой для нормализации российско-американских отношений готова стать Сербия. Об этом заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич, сообщают 13 июня «Известия».

Bjoertvedt Белград

Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и как следствие нормализация мировой ситуации в целом являются теми целями, на которые готов работать Белград, заявил глава МИД Сербии. По словам Дачича, его страна готова стать мостом для установления продуктивных двусторонних отношений между Россией и США. Для решения накопившихся проблем в Белграде можно организовать саммит, на котором могли бы встретиться президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

«Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь, — напомнил Дачич. ­ Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что о «встрече пока никто не говорит».

Напомним, встреча российского и американского лидеров может состояться на саммите G20 в Осаке. О намерении встретиться с Путиным Дональд Трамп заявил 12 июля. Между тем в Кремле отметили, что никаких официальных действий в этом направлении Вашингтон пока не принимал.