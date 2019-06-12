Киев, 13 июня, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Цена на газ на Украине необоснованно завышена, и при желании президент Украины Владимир Зеленский может ее снизить. Для этого в руках у главы государства есть все необходимые инструменты, заявил лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

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«Постановление правительства Гройсмана-Порошенко о повышении тарифов является необоснованным, — уверена Тимошенко, — а потому у президента есть конституционное право наложить вето и остановить незаконное повышение цен».

Существующие тарифы нарушают права украинских граждан, считает украинский политик. Чтобы вернуть газ украинцам, необходимо вернуться к «порядку, который существовал до 2014 года».

Тимошенко напомнила, что от нее президенту Зеленскому был передан пакет документов по снижению тарифов на Украине. Если украинский лидер хочет снизить тарифы, у него есть для этого возможности, резюмировала глава «Батькивщины».

Напомним, ранее в компании «Нафтогаз Украины» анонсировали снижение цен на газ для населения почти на 20 долларов. Изменения цены гражданам Украины следует ожидать в июле 2019 года.