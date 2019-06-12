Ереван, 13 июня, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Слушание по гражданскому иску бывшего президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна 12 июня получило неожиданную развязку.

Photolure Никол Пашинян и Роберт Кочарян

Адвокат Кочаряна Айк Алумян заявил об отказе от данного иска. Хотя в исковом заявлении представитель Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта» в свержении конституционного строя, требовал от Никола Пашиняна публично принести извинения за вышеупомянутые высказывания, но уже в зале судебных заседаний выразил готовность отозвать иск.

«Если наш оппонент в суде недвусмысленно заявит, что, делая обсуждаемое заявление, г-н Пашинян не имел в виду г-на Кочаряна, мы готовы отозвать иск», — заявил Айк Алумян.

Представитель Никола Пашиняна Геворк Гезлян в ходе заседания заявил, что они в ответ на иск уже отметили, что высказывания Пашиняна о неприкосновенности были толкованием закона, а не оскорблением или клеветой.

«Я уполномочен от имени доверителя недвусмысленно заявить, что сделанное моим доверителем высказывание касалось толкования конституционно-правовой нормы и однозначно не относилось к г-ну Кочаряну», — сказал Гезлян.

Стороны пришли к соглашению о том, чтобы на завтрашнем судебном заседании завершить процесс отзыва иска.

«Нас удовлетворяет заявление о том, что, говоря все это, г-н Пашинян не имел в виду г-на Кочаряна», — сказал Айк Аламян.

«В то время даже шли академические споры, отмечалось, что глава государства, будь то г-н Кочарян, г-н Саргсян или Левон Тер-Петросян, наделен так называемой абсолютной неприкосновенностью. В данном случае этих комментариев было довольно много. В то время мой доверитель сделал высказывания, связанные исключительно с комментариями, указав и приведя примеры, в то же время, подняв риторические вопросы. И он, однозначно, не имел в виду какое-либо лицо, в том числе и г-на Кочаряна», — сказал представитель Пашиняна.

Поводом для подачи иска послужило следующее публичное заявление Никола Пашиняна, сделанное им во время рабочего визита во Францию: «Или хотя бы комментарий об освобождении Роберта Кочаряна. Говорит: неприкосновенный. Что означает неприкосновенный? То есть, можно организовать убийство людей и сказать: я неприкосновенный? Где это написано?».