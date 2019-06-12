Стокгольм, 13 июня, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Москва стала лауреатом в номинации «Лучший маркетинговый проект» премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ), сообщает 12 июня ТАСС.

Mos.ru На саммите МСОТ в Стокгольме

Столица России была отмечена почетным званием во время международного саммита общественного транспорта, который проходил с 9 по 12 июня в Швеции.

В конкурсе Москва приняла участие с четырьмя проектами, один из которых — историко-культурный проект «Привет, Москва!» — стал лауреатом в маркетинговой номинации. Суть проекта заключается в популяризации историко-культурного наследия Москвы через создание и размещение плакатов в московском метрополитене, и в адаптации этой информации для иностранных граждан.

Разделили пьедестал победителей также проекты из Швеции, Гонконга, Германии, Англии и Португалии.

Напомним, МСОТ проходит с периодичностью один раз в два года в одном из городов мира, во время которого отмечаются лучшие транспортные проекты из шорт-листа.