Ашхабад, 12 июня, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов выделил 35 млн манатов (646 млн рублей) на укрепление материально-технической базы национальной академии наук и относящихся к ней научных учреждений. Об этом стало известно в ходе совещания главы государства с научными работниками страны, пишет «Туркменистан сегодня».

Science.gov.tm Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана

Также туркменский лидер подписал постановление «О повышении эффективности научно-исследовательских работ в Туркмении». Отмечается, что в документе говорится о необходимости ускорить социально-экономическое развитие страны и повысить роль науки в развитии экономики за счет применения современных технологий и научных достижений.

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Кроме того, президент Туркмении распорядился учредить фонда развития наук академии наук. Новая структура займется совершенствованием финансирования научных конференций, визитов ученых, научных открытий и совместных международных научных проектов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о переводе академии наук Туркмении и относящихся к ней научных институтов и вузов на хозрасчет. Через три года их полностью лишат государственного финансирования.

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