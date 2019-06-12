Москва, 12 июня, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Концерт в честь Дня России на Красной площади собрал многотысячную аудиторию зрителей, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

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В праздничном мероприятии принимали участие популярные российские исполнители: Григорий Лепс, группа «Любэ», Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов и многие другие.

Поздравления с Днем России участники и зрители концерта получили и с борта Международной космической станции, на прямую связь вышли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

«Из иллюминаторов станции мы видим, какая огромная и великая наша страна», — отметил Кононенко.

Торжественные мероприятия окончились исполнением гимна России и традиционным фейерверком, запущенном с Васильевского спуска.

Напомним, организаторы праздничных мероприятий на Красной площади запустили акцию, в результате которой изображение каждого зрителя, разметившего свое фото с хэштегом #ЯРоссия, транслировалось на фоновом экране рядом со сценой.