Владикавказ, 12 июня, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Во Владикавказе между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.

Стрельба

Инцидент произошел в среду, 12 июня, в районе улицы Дзусова. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу», — говорится в сообщении.

Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемых.

По факту стрельбы во Владикавказе были возбуждены дела по статьям 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство) и 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот оружия).