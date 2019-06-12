Нижний Новгород, 12 июня, 2019, 22:48 — ИА Регнум. В День России в Нижнем Новгороде прошёл III Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов» и Всероссийский фестиваль духовых оркестров «По главной улице с оркестром…». В рамках фестивалей состоялось шествие национальных коллективов и духовых оркестров по Большой Покровской.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

В этот день около 1 тыс. человек пронесли от стадиона «Динамо» до площади Минина и Пожарского 100-метровый триколор. В шествии приняли участие национальные коллективы и духовые оркестры из 17 районов Нижегородской области и 7 регионов ПФО — Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Чувашии, а также Оренбургской, Пермской и Кировской областей.

Завершилось шествие дефиле духовых оркестров. У главной сцены на площади Минина и Пожарского сводный духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

Кроме того, на площади Минина и Пожарского нижегородцы и гости города вышивали 25-метровый «Рушник Дружбы». На нем изображены национальные орнаменты народов, которые живут в Приволжском федеральном округе — русских, украинцев, белорусов, марийцев, мордвы, чуваш, татар, башкир, удмуртов. Мастерицы учили всех желающих вышивать «крестом» и рассказали об истории ремесла. В завершении интерактива «Рушник Дружбы» вышитое полотно будет передано Музею истории художественных промыслов Нижегородской области.