Идлиб, Сирия, 12 июня, 2019, 22:45 — ИА Регнум. В Сирии достигнуто новое соглашение о режиме полного прекращения огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 12 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

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По его словам, соглашение, достигнутое при посредничестве России и Турции, вступает в силу в ночь с 12 на 13 июня.

«По инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с 00.00 минут 12 июня», — сказал начальник ЦПВС.

При этом Виктор Купчишин сообщил, что за 12 июня зафиксировано лишь два обстрела поселений в провинции Хама, на которые сирийские правительственные силы не стали отвечать.

Напомним, за 11 июня боевики обстреляли не менее десяти населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо.