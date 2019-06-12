Оттава, 12 июня, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Канадские ученые открыли способ получения универсальной донорской крови. Об этом 11 июня сообщает Nauka.tv.

Кровь

Ученые из университета Британской Колумбии придумали метод, который позволит создать из второй группы крови универсальную.

Открытие было сделано благодаря обнаружению в кишечнике человека специальных микроорганизмов, производящих ферменты, превращающие указанную группу крови в универсальную.

Целью эксперимента, проводимого на протяжении четырех лет и увенчавшегося успехом, было стремление увеличить запасы универсальной донорской крови, вторая группа крови является наиболее распространенной, поэтому именно с ней и проводились опыты.