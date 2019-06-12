Москва, 12 июня, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Сотни людей пришли на Фестивальную площадь парка «Сокольники» в Москве, чтобы отпраздновать День России со своими кумирами — топовыми блогерами страны. Героями фестиваля «Блогеры России» стали Карина Лазарьянц, Давид Манукян, Субхан Мамедов, Юрий Кузнецов, а также певица Рита Дакота, охват аудитории которой суммарно — более 16 млн человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Я очень люблю Россию, нашу матушку, и считаю, что за последнее время она открыла больше возможностей, в большей степени и для блогеров, — цитирует слова Карины Лазарьянц ТАСС, — Я бы хотела пожелать России поменьше пробок, побольше хороших дорог и побольше открытых добрых людей. Чтобы настроение у людей, общее, патриотическое, присутствовало как можно больше».

Поклонники блогеров имели возможность пообщаться со своими кумирами, получить автограф и сфотографироваться. Кроме того, в рамках празднования Дня России и Международного дня блогера, который будет отмечаться 14 июня, пришедшие могли поучаствовать в конкурсах с призами, мастер-классах и сфотографироваться в специальной фотозоне. Для всех желающих был организован лекторий, где режиссер и журналист Ирина Глебова делилась опытом достижений в медиа.

Блогеры приняли участие во флешмобе, в ходе которого раскрасили флаг России.

«Вот такие концерты, они как раз дают этот патриотизм, потому что мы нарисовали флаг, мы выступили, мы собрали людей ‑ и все это делает государство. Это прекрасно, потому что люди имеют право отдохнуть и государство предоставляет им эту прекрасную возможность», — отметила Карина Лазарьянц.

На фестивале выступили также Денис Смирнов («DJ 909») и поп-группа Феликса Бондарева RSAC (Red Samara Automobile Club).

«Я очень надеюсь, что каждый год будет собираться столько народа и патриотов будет все больше и больше; каждый будет уважать свою страну, любить. Мне 19 лет, я сам — молодой и неопытный, и просто хочу показать людям, что каждый способен достичь многого», — поделился своими впечатлениями с журналистами Субхан Мамедов.

Напомним, подобные фестивали прошли еще в двух городах России — Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня в стране отмечается — День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В рамках праздника традиционно проводятся концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.