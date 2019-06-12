Москва, 12 июня, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Несогласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова состоялась из-за незнания гражданами того факта, что дело в отношении него уже прекращено. При этом мероприятие в целом прошло без нарушений и спокойно, заявил журналистам глава Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Council.gov.ru Александр Брод

По его словам, сразу несколько членов Совета наблюдали за ходом акции.

«Наши представители постоянно сообщали о том, что там происходит, присылали последнюю информацию и фотографии», — цитирует слова общественного деятеля РАПСИ.

Эксперт при этом отметил, что как такового повода для акции вообще не было: он исчез ещё накануне, когда дело в отношении журналиста было прекращено, а виновных пообещали наказать.

«И даже сам Голунов обратился к пользователям соцсетей с посылом провести этот день с близкими. Этот же призыв был поддержан и моими коллегами. Но многие граждане, возможно, не знали о том, что Голунов уже на свободе и пришли по инерции. Пришли люди, которые решили высказать свои мысли о происходящем в общественно-политической жизни. Они, видимо, не учли и того, что акция была не согласована с правительством Москвы. То есть мне кажется, что не все участники акции до конца осознавали, в чем и для чего они участвуют. Некоторые политические деятели и оппозиционеры использовали эту площадку для своего пиара», — утверждает Александр Брод.

Как сообщил член СПЧ, в целом акция прошла «без серьезных проблем».

«Были тревожные сообщения о том, что задержаны журналисты, — эту тему мы оставим для будущего диалога с МВД. Что касается 16 июня, то в этот день будет проводиться акция по инициативе Союза журналистов России — ее мы всецело поддерживаем», — отметил Александр Брод.

В заключение собеседник агентства сказал, что акция прошла без серьезных проблем, а журналистов полиция отпустила, когда они показали свои пресс-карты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в центре Москвы на прошлой неделе. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Свою причастность к преступлению Иван Голунов отрицал.

В субботу, 8 июня, Никулинский районный суд столицы избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело в отношении журналиста прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Задержавшие его полицейские отстранены от работы на время служебной проверки.

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