Киров, 12 июня, 2019, 21:30 — ИА Регнум. В Кирове 12 июня состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. Киров отметил своё 645-летие городским праздником «Большая история города на Вятке» и концертом звёзд российской эстрады, который собрал 52 тыс. человек.

Admkirov.ru В День города состоялось чествование семей-юбиляров с 50-летним стажем

На Театральной площади с самого утра был организован фестиваль «Вкусная Вятка», где свои блюда представили ведущие кафе и рестораны областного центра. Ближе к полудню с главной площади Кирова по улицам города стартовал автопробег, объединивший автомобили с номером 645.

Admkirov.ru «Театральный троллейбус» в Кирове

В этот день традиционно свои первые паспорта из рук губернатора Игоря Васильева получили юные кировчане, которым недавно исполнилось 14 лет. Кроме того, чествовали семейные пары, отметившие в этом году полувековой юбилей, а также поздравляли молодоженов, несколько дней назад связавшие себя узами брака. В честь праздника поздравительные адреса и почетные благодарности получили представители предприятий Кирова, внесшие вклад в его социально-экономическое развитие.

Admkirov.ru Звёздный концерт в Кирове собрал 52 тысячи зрителей

После праздничного концерта Игорь Васильев проехал по городу на Театральном троллейбусе. Этот проект впервые организован в честь праздника и Года театра в России актерами «Театра на Спасской». сообщает пресс-центр областного правительства. Организаторы экскурсии познакомили пассажиров троллейбуса с основными традициями актеров, а также провели викторину на знание интересных фактов о театре.