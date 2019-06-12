Москва, 12 июня, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Заверешено строительство правого перегонного тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ), об этом сообщил 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«За восемь месяцев щит «Татьяна» проложил 1400 м тоннеля. В будущем со станции «Нижегородская» можно будет пересесть на Некрасовскую линию», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы также к с своей записи на странице в социальной сети выложил видеозапись, в которой показан весь ход строительных работ тоннеля.

Напомним, проходка тоннеля осуществлялась в сложных гидрогеологических условиях на глубине около 22 метров. Срок сдачи станций «Лефортово» и «Авиамоторная» намечен на этот год. В скором времени на этом участке БКЛ появится транспортно-пересадочный узел «Мичуринский проспект».